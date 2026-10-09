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Mueren dos presuntos integrantes disidentes de las FARC en una operación militar en el noroeste de Colombia

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El Ejército de Colombia ha confirmado este viernes la muerte de dos presuntos integrantes de la Estructura 36, una de las facciones criminales y armadas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante una operación militar en una zona rural de Antioquia, en el noroeste de Colombia.

La operación fue desarrollada por las tropas de Ejercito colombiano, en coordinación con la Policía de Colombia y la Fiscalía y en el lugar fueron incautados un fusil, una pistola, proveedores y municiones de diferentes calibres, de acuerdo con la información que ha compartido el Ejército en redes sociales.

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La información preeliminar apunta que "los sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda y estarían vinculados a amenazas, extorsiones y coacciones a la población civil en el norte de Antioquia".

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en redes sociales las operaciones del Ejército, afirmando que sigue "golpeando al narcoterrorismo en Antioquia" bajo su orden de "perseguir sin tregua a quienes aterrorizan a los colombianos".

De la Espriella puso fin en agosto a las mesas de diálogo impulsadas por el expresidente colombiano Gustavo Petro con grupos como Estructura 36 por ser procesos de "falsa paz y falso diálogo", asegurando que "a quienes persistan en las armas y el crimen" se encontrarán con "toda la capacidad legítima del Estado" y advirtiendo de que "impondría" la paz con la "fuerza legítima de las armas y las leyes de la República".

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