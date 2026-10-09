China presenta una protesta formal ante la UE por un informe del Parlamento Europeo "plagado de prejuicios"

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La misión de China ante la Unión Europea (UE) ha expresado su "profunda insatisfacción" y ha presentado una protesta formal ante el bloque tras la aprobación de un informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones políticas bilaterales, un documento que Pekín considera "plagado de prejuicios ideológicos" y de argumentos erróneos contra China.

Según ha denunciado un portavoz de la representación diplomática china, el texto interfiere en los asuntos internos del país en cuestiones relativas a Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, el Tíbet y los Derechos Humanos. Asimismo, Pekín acusa a la Eurocámara de promover la "politización" y la "securitización" de cuestiones económicas y comerciales.

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Ante esta situación, la misión diplomática china ha instado a la UE a adherirse a su asociación, respetar "seriamente" sus intereses fundamentales y dejar de incitar a la confrontación, reclamando acciones concretas para salvaguardar el desarrollo saludable y estable de los lazos bilaterales.

La queja de Pekín responde a una recomendación adoptada por el Parlamento Europeo con 454 votos a favor, 86 en contra y 110 abstenciones, que exige a las instituciones comunitarias una política hacia China más firme y basada en principios, que combine el diálogo con una mayor protección de los intereses europeos.

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En el informe, los eurodiputados constatan que las relaciones bilaterales han llegado a un punto crítico debido a las prácticas económicas desleales de Pekín y a su postura respecto a la guerra rusa contra Ucrania.

En este sentido, la Eurocámara expresa su profunda preocupación por los informes verificados que apuntan a que el Ejército chino ha entrenado a personal militar ruso para combatir en Ucrania, e insta a coordinar esfuerzos con Estados Unidos y el G7 para presionar a Pekín de modo que use su influencia sobre Moscú para poner fin al conflicto.

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En el ámbito económico, el Parlamento Europeo advierte sobre los crecientes desafíos que suponen el exceso de capacidad industrial china, las subvenciones estatales y las restricciones de acceso al mercado para las empresas europeas.

Los eurodiputados reclaman reciprocidad y apoyan una acción proporcionada de la UE si China no abre sus mercados internos, abogando por una rigurosa estrategia de reducción de riesgos centrada en sectores estratégicos como las materias primas críticas, las baterías, los vehículos eléctricos o los semiconductores.

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Finalmente, el texto exige el cese de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos. Los parlamentarios también han mostrado su profunda preocupación por las políticas aplicadas en el Tíbet y Xinjiang, así como por la adopción de la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, alertando de su potencial para institucionalizar aún más las políticas asimilacionistas en el país asiático.