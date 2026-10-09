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El Rey clausura este viernes el Congreso de la Industria de Defensa que impulsa la vanguardia tecnológica en Córdoba

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El Rey Felipe VI asiste este viernes al Congreso de la Industria de la Defensa (Indudef), que reúne desde el miércoles en Córdoba a empresas, sindicatos, instituciones, profesionales, centros de conocimiento y estudiantes para abordar los principales retos y oportunidades de un sector estratégico para España.

Felipe VI recorrerá el congreso internacional, celebrado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, para, posteriormente, clausurarlo.

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En la clausura también estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, entre otros.

Indudef cuenta con la presencia de empresas vinculadas a la defensa, la tecnología y la innovación, además de mesas de debate, encuentros profesionales y espacios destinados a favorecer la colaboración y el 'networking'.

Bajo el lema de 'Industria, Talento y Defensa', y organizado por el sindicato UGT FICA --junto a la Fundación Manuel Fernández 'Lito' y con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba--, en el programa del congreso el talento ocupa una posición central. Por ello, acerca la industria a estudiantes universitarios, de Formación Profesional y Bachillerato, mostrando "las oportunidades profesionales de un sector que demanda nuevos perfiles y capacidades".

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El programa incluye, además, un 'Espacio de Innovación' y un 'Encuentro de Networking', concebidos para "conectar empresas, instituciones, profesionales y centros de conocimiento y favorecer nuevas oportunidades de colaboración".

Los organizadores de Indudef desarrollan también "una función de representación y defensa de los derechos de las personas trabajadoras dentro de la industria de la defensa, reivindicando que la transformación y el crecimiento del sector deben ir acompañados de empleo de calidad, formación, cualificación profesional y garantías laborales".

El encargado de inaugurar Indudef el miércoles fue el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien subrayó "la gran contribución" que hace la industria de la defensa al proceso de reindustrialización del país y a Europa, valorando que en ello "Córdoba desarrolla magníficos ejemplos de lo que son proyectos industriales de defensa".

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