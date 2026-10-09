La ONU advierte que la población de Gaza puede verse expuesta a inundaciones este invierno

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Ginebra, 9 oct (EFE).- El fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño podría causar lluvias intensas el próximo invierno en Gaza, donde casi toda la población, en tiendas de campaña o edificios en peligro de derrumbe, puede verse amenazada por inundaciones, advirtió este viernes una agencia de Naciones Unidas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de los 1,8 millones de gazatíes que siguen viviendo como desplazados internos viven en zonas expuestas a inundaciones que "podrían dañar los refugios, destruir las pertenencias que aún conservan las familias y obligarles a desplazarse de nuevo".

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La agencia de la ONU advirtió que los suministros disponibles en la Franja por las organizaciones humanitarias apenas cubren las necesidades invernales para un 17 % de los desplazados que necesitan asistencia de cara al invierno, mientras persisten las restricciones de las autoridades israelíes a la entrada de ayuda.

Por ejemplo, unos 8.600 kits de alojamiento de emergencia de la OIM están almacenados fuera de Gaza y preparados para su entrega, pero las autoridades de Israel siguen rechazando su entrada.

La organización recordó que más de la mitad de las tiendas de campaña y refugios improvisados se encuentran en mal estado en la Franja.

También pidió que se permita la entrada inmediata y sostenida de tiendas de campaña y kits de alojamiento con el fin de reforzar los refugios, reparar las viviendas dañadas y ayudar a las familias a buscar alojamientos más seguros.

Estudios de socios de la OIM calcularon que unos 2.600 edificios donde se refugian desplazados gazatíes deben ser demolidos ante su precaria situación, y cerca de un millar requieren evacuación por falta de seguridad. EFE