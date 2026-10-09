La UE prorroga otro año más las sanciones contra Nicaragua por la represión del régimen de Ortega

14/06/2023 Imagen de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la izquierda. POLITICA INTERNACIONAL -/Iranian Presidency/Dpa

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Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado este viernes prorrogar un año más, hasta el 15 de octubre de 2027, las sanciones impuestas contra Nicaragua por la represión ejercida por el régimen del presidente Daniel Ortega, así como por el deterioro de los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

Las medidas restrictivas, que afectan actualmente a 21 personas y tres entidades, incluyen la congelación de activos y la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos o recursos económicos a su disposición. Además, las personas sancionadas tienen prohibida la entrada o el tránsito por territorio comunitario.

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En un comunicado, el Consejo (los gobiernos) ha condenado la "represión sistemática" ejercida por las autoridades nicaragüenses y ha reiterado su llamamiento a liberar a todos los presos políticos, restablecer plenamente el Estado de Derecho y permitir el regreso al país de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

Asimismo, los Veintisiete han reclamado la apertura de un "diálogo entre el régimen y la oposición", especialmente para acordar "reformas electorales" que permitan avanzar hacia una solución "democrática, pacífica y negociada" de la crisis política que atraviesa Nicaragua.

La Unión Europea ha reafirmado también su compromiso de seguir apoyando al pueblo nicaragüense en sus "legítimas aspiraciones" de democracia, respeto de los Derechos Humanos y Estado de Derecho.

Las sanciones contra el régimen de Nicaragua fue establecido inicialmente en octubre de 2019, en respuesta al deterioro del país centroamericano, y después de que los Estados miembro expresaran reiteradamente su preocupación por la evolución de la crisis política.

Desde entonces, los Veintisiete revisan anualmente estas medidas restrictivas, cuya última renovación permitirá mantenerlas en vigor hasta octubre de 2027.