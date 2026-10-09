Agencias

Rusia anuncia la toma de una localidad ucraniana en la provincia de Sumi

Imagen MBC4JS5UBZAS7I6JLFW6AAYI6A
Guardar

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de una localidad en la provincia ucraniana de Sumi, situada en el norte del país, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de la localidad de Kiyanitsa, en Sumi", ha destacado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas en los combates.

PUBLICIDAD

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Roban en Italia 30.000 botellas de vino valoradas en cinco millones de euros

Infobae

La reina Letizia reclama un acceso universal y real a la atención en salud mental

La reina Letizia reclama un acceso universal y real a la atención en salud mental

A.Saudí promete "respuesta firme" a agresiones hutíes, y anuncia nuevos ataques en Yemen

Infobae

Las familias detectan irritabilidad y ansiedad en los niños al retirarles los teléfonos móviles

Infobae

Principal bloguero militar ruso detenido en Montenegro durante visita a monasterio

Infobae