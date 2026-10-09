Rusia anuncia la toma de una localidad ucraniana en la provincia de Sumi

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El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de una localidad en la provincia ucraniana de Sumi, situada en el norte del país, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de la localidad de Kiyanitsa, en Sumi", ha destacado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas en los combates.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.