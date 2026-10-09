La banda uruguaya No Te Va Gustar lleva a Europa su nuevo disco 'Florece en el caos'

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Montevideo, 9 oct (EFE).- La banda de rock uruguaya No Te Va Gustar inicia este fin de semana su gira por Europa, un recorrido con el que buscan transmitir el mensaje de su último disco 'Florece en el caos': "siempre la música es un refugio" en tiempos turbulentos.

Con esta gira, que ya tiene fechas agotadas en Mallorca, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela y Bilbao, la banda visitará por primera vez ciudades como París y Milán.

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Horas antes de partir de Montevideo, el vocalista Emiliano Brancciari fue homenajeado por el Colegio Español Cervantes, donde recibió una distinción por su trayectoria y compartió con los alumnos.

"Cualquier reconocimiento por lo que uno hace es bien recibido, más que sea por parte de niños y adolescentes, así que me encanta", dijo Brancciari a EFE, antes de entonar junto a los alumnos fragmentos del clásico 'A las nueve' y el himno deportivo 'Cielo de un solo color'.

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El vocalista sostuvo que el conjunto, en sus 32 años de recorrido, se encuentra "disfrutando de todo" lo que hicieron hasta ahora, pero "con muchos planes hacia adelante".

"Y nos sentimos vigentes porque hacer música nueva, respetarla, honrarla y tocarla me parece que nos hace bien a nosotros y la gente eso lo termina disfrutando", añadió.

El nuevo disco cuenta con diez canciones y fue grabado en el estudio Elefante Blanco de Montevideo.

Las letras, describe la propia banda, hablan de temas que los atraviesan, pero con una mirada esperanzadora.

"Siempre la música es un refugio cuando las cosas andan un poco raras, vivimos en estos tiempos llenos de turbulencia y la música suele ser un espacio en donde uno puede alejarse siempre de ese caos", dijo el vocalista.

La gira por Europa comienza este 11 de octubre en Milán y culminará el 1 de noviembre en Madrid. EFE

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