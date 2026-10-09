Francia condena ataques rusos a civiles en Ucrania y denuncia una escalada deliberada

Guardar

París, 9 oct (EFE).- Francia condenó este viernes "con la mayor firmeza" los "bárbaros" ataques rusos contra la población civil y las infraestructuras ucranianas en los últimos días, en particular los bombardeos contra un edificio residencial en Pryluky y dos autobuses en Kramatorsk, que causaron más de 50 muertos.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia afirmó estar "profundamente alarmada" por unos ataques que, a su juicio, "dan testimonio de la escalada buscada por Rusia".

PUBLICIDAD

"Este ataque sistemático contra la población civil, cuyo objetivo es sembrar el terror y doblegar a Ucrania, es contrario al derecho internacional humanitario y a la obligación de proteger a los civiles", señaló la diplomacia francesa, que calificó estas acciones de "indignas" de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

París expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

También, remarcó "con firmeza su solidaridad con Ucrania y los ucranianos" y elogió "su coraje y resiliencia".

Francia aseguró que seguirá, junto con sus socios, "del lado de Ucrania para apoyarla en su resistencia frente a la agresión rusa y garantizarle las garantías de seguridad necesarias una vez restablecida la paz".

"Los crímenes de Rusia no quedarán impunes", advirtió el Ministerio, que reiteró que Francia y sus socios seguirán respaldando los esfuerzos para documentar los ataques contra civiles e infraestructuras civiles y "llevar a los responsables ante la justicia".EFE