Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,56 quetzales, lo que representa un incremento del 3,31% en comparación con el cierre anterior de 8,29 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,45%, mientras que su evolución interanual muestra una disminución del 2,76%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 36,23%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,28%, indicando un entorno inestable en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 9 de octubre

La moneda europea registra un alza en comparación con la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 9 de octubre

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 9 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 9 de octubre

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 9 de octubre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este viernes

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 9 de octubre

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 9 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 9 de octubre

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 9 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 9 de octubre