Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,56 quetzales, lo que representa un incremento del 3,31% en comparación con el cierre anterior de 8,29 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,45%, mientras que su evolución interanual muestra una disminución del 2,76%.

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El tipo de cambio del euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 36,23%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,28%, indicando un entorno inestable en el mercado cambiario.