Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, marcando un aumento del 0,11% respecto al precio de cierre anterior de 1,59 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,51%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 1,21%.

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El euro frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, consolidando su apreciación en el mercado. Actualmente, la volatilidad del par se sitúa en 2,19%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere una tendencia de estabilidad en el tipo de cambio.