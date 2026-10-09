Condenan a 20 años de cárcel al hombre que torturó a adolescentes a través de Discord

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París, 9 oct (EFE).- Un hombre de 29 años de origen indio fue condenado este viernes a 20 años de cárcel por haber sometido a adolescentes de varios países a torturas, abusos sexuales y extorsiones a través de Discord, una plataforma que millones de jóvenes utilizan a diario para comunicarse.

Rohan Rane, que se define como masculinista y fascista, daba las órdenes a las adolescentes desde su habitación de Antibes, en el sur de Francia, y las obligaba a realizar actos sexuales y las incitaba a mutilarse y torturarse.

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Tras cinco días de vistas a puerta cerrada, el Tribunal de lo Criminal de París condenó a Rohan Rane por una serie de delitos, entre ellos extorsión en banda organizada, con las circunstancias agravantes de actos de tortura y barbarie cometidos, en particular, contra menores de edad. La Fiscalía había solicitado una pena de 30 años de prisión.

La investigación comenzó en Estados Unidos -donde también será juzgado una vez que purgue su pena en Francia- a partir de un aviso del Centro Nacional para niños Desaparecidos y Explotados, una organización dedicada a la protección de menores, después de que Google detectara una imagen en la que aparecía una niña, que decía tener 12 años, con cruces gamadas y el nombre Rohan dibujados sobre la piel, según explicó Le Monde.

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Ese aviso desencadenó una investigación internacional en la que participaron servicios policiales franceses, estadounidenses, canadienses, británicos, australianos y neozelandeses, además de Europol y que, según el rotativo, permitió localizar a un veintena de víctimas.

Rane buscaba chicas vulnerables en los foros donde hablaban de sus problemas, se ganaba su confianza, conseguía fotos íntimas y datos personales y después convertía esa información en un mecanismo de control.

Rane no actuaba necesariamente solo. Los investigadores descubrieron en Discord un grupo denominado CVLT, cuyos integrantes compartían contenidos racistas, antisemitas, neonazis y de odio hacia las mujeres y la comunidad LGBT+, según Le Monde.

Según la acusación, Rane administraba el grupo de esta comunidad en Discord y era su principal responsable durante algunas de las sesiones.

Este caso se produce en un contexto de aumento de la violencia contra menores en Discord. Según la asociación e-Enfance, que gestiona el teléfono 3018 de ayuda a menores, en los primeros seis meses de este año han recibido 138 denuncias relacionadas con la plataforma, triplicando las registradas en todo 2025, por casos que incluyen explotación y extorsión sexual, captación de menores, amenazas de muerte y automutilación. EFE

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