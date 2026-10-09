Shakira: "Hablo catalán con mis hijos cuando no quiero que nos entiendan"

Guardar

Shakira ha cumplido la promesa que le hizo a David Broncano el pasado julio cuando entró por videollada en su programa y este jueves se ha convertido en la invitada sorpresa de 'La Revuelta'. Y aunque su encuentro, que ha tenido lugar en el Macondo Park -estadio que la colombiana ha levantado en el madrileño distrito de Villaverde para la residencia europea de su gira 'Las mujeres ya no lloran'- en lugar de en el popular plató del Teatro Albéniz, ha empezado con una hora de retraso y apenas ha durado 10 minutos, nos ha dejado varios momentazos y algún dardo a Gerard Piqué que no ha pasado inadvertido después de su tenso reencuentro en los juzgados de Barcelona hace apenas 48 horas tras solicitar ante el juez una revisión del régimen de visitas de los dos hijos que tienen en común, Milan (13) y Sasha (11) para que no sean los menores los únicos que hagan largos viajes transoceánicos cada vez que les toca pasar unos días con su padre.

En plena cuenta atrás para poner el punto y final a su comentadísimo paso por Madrid, la de Barranquilla ha confesado emocionada que su estancia en nuestro país "ha sido impresionante. 50.000 personas cantando y bailando cada día. Me he sentido tan contenta y tan querida...". Y todavía queda lo mejor, ya que para agradecer el cariño que ha recibido en esta parte europea de su tour mundial a principios de esta semana añadía una nueva y última fecha, el próximo 12 de octubre Día de la Hispanidad, un adiós inolvidable en el que como ha recordado "vamos a tener muchos amigos... Viene Maluma y vamos a cantar 'Agua', va a veinr Bele, Bizarrap, Dani Martín... Va a ser espectacular".

PUBLICIDAD

13 conciertos en los que ha estado volcada en cuerpo y alma y que, como ha reconocido, apenas le han dejado tiempo libre para disfrutar de la capital, aumque entre risas ha revelado el original plan que ha hecho con un grupo de amigas que han venido a visitarla: "Fuimos a una tienda de minerales porque el novio de una amiga colecciona piedras".

Aprovechando la ocasión, Broncano le ha preguntado por astrología y aunque ha asegurado que no mira demasiado el horóscopo sí ha confesado que conoce las características de su signo, Acuario, bromeando con que "nosotros no nos podemos juntar -el presentador es Capricornio- porque ambos somos perfeccionistas y fogosos". "¿Es bueno ese? ha querido saber el de Jaén. "Sí, depende del acuariano" ha respondido Shakira con una sonrisa irónica, quien sabe si recordando que Piqué -con el que comparte día de nacimiento, el 2 de febrero- también es acuario.

PUBLICIDAD

Durante su breve charla la cantante de 'Waka waka' ha sorprendido al presentador al desvelar que "en Miami hablo catalán con mis hijos cuando no quiero que me entiendan. Yo intento hablar en castellano todo el tiempo, pero ellos dos hablan mucho en inglés". Y sin desaprovechar la oportunidad, David le ha comentado que son "iguales" porque ambos hablan catalán porque su novia es catalana: "Bueno, más o menos..." ha reaccionado la colombiana tajante.

Y como no podía ser de otra manera, su entrevista no podía terminar sin responder a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'. Y si en lo personal se ha limitado a confesar que "soy muy pasional", con el dinero ha sido muy clara: "Las mujeres facturan, pero también gastan. Tengo a 150 personas trabajando en esta gira, entre lo que facturo y lo que gasto, me quedo igual..." ha expresado divertida.

PUBLICIDAD