El precio del petróleo cae hasta los 103 dólares tras descartar Trump atacar Irán antes del 3 de noviembre

Guardar

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 103,2 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que no ordenará "ningún" ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 3 de noviembre.

"No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre. ¡Irán no tendrá armas nucleares!", ha reiterado Trump en un mensaje difundido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, bajaba un 0,9% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 90,7 dólares por barril.

El precio del petróleo experimentó ayer una fuerte repunte, llegando a sobrepasar los 105 dólares por barril, después de que algunas informaciones apuntaran a que Trump había ordenado al Pentágono diseñar opciones de ataque contra Irán para ejecutarlas antes de las elecciones de mitad de mandato.

PUBLICIDAD

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca afirmó este jueves que no atacará Teherán, "aunque se encuentra en una situación muy delicada, tanto económica como militarmente", mientras mantiene "conversaciones fructíferas" con las autoridades iraníes.

Eso sí, el bloqueo naval impuesto a Irán "seguirá en pleno vigor y efecto", señaló Trump, destacando además que el petróleo está "fluyendo en cantidades récord de barriles a través del estrecho de Ormuz (¡22 millones de barriles solo anoche, sin que ni un solo barril procediera de Irán ni se dirigiera a él!)".

PUBLICIDAD

El Gobierno de Irán ha asegurado que responderá "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, después de que Washington rechazara el último plan propuesto por Teherán y entregara respuesta a la misma a través de los mediadores.

El plan de Teherán fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada a finales de septiembre en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones mediadas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el pasado 28 de febrero.

PUBLICIDAD