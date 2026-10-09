Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 oct (15.00 GMT)

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Madrid, 9 oct (EFE).-

Oslo.- La juez sudafricana Navanethem "Navi" Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

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Zaporiyia (Ucrania).- Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas en ataques nocturnos rusos con bombas planeadoras contra una zona residencial de Zaporiyia, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

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Avaza (Turkmenistán).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy a mejorar la imagen de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) pese al impacto de la guerra en Ucrania, que varios de sus miembros han llamado a terminar cuanto antes.

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Miami (EE.UU.).- El huracán Isaías creció este viernes a categoría 3 al alcanzar vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora) mientras se acerca a tierra en el sur de Estados Unidos, donde amenaza a más de 20 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

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Ciudad de Gaza.- Palestinos inspeccionan los escombros de viviendas destruidas tras un bombardeo israelí en el barrio de Al Sabra, en Ciudad de Gaza.

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Bruselas.- Centenares de estudiantes y docentes se unieron este viernes a la manifestación nacional celebrada en Bruselas en protesta por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal y contra las políticas educativas de la región francófona.

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París.- Menos del 4 % de los institutos franceses permanecían cerrados este viernes por las movilizaciones de parte del alumnado, con 141 centros afectados de los cerca de 3.700 que hay en el país, según informó el Ministerio de Educación.

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Los Cristianos (España).- Salvamento Marítimo ha escoltado este viernes hasta el muelle de Los Cristianos, al sur de Tenerife, un cayuco con 120 personas de origen subsahariano, entre ellas 23 menores, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

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Tombuctú/Koro/Kaya (Malí/Burkina Faso).- Casi cuatro millones de personas se encuentran desplazadas en Burkina Faso, Mali y Níger por la creciente inseguridad, los efectos de la crisis climática y la falta de financiación humanitaria, alertó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

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Ginebra.- Las economías desarrolladas están captando alrededor del 70 % del valor de la inversión para nuevos proyectos anunciados en sectores estratégicos de alto valor, mientras que los países de ingresos medios y bajos atraen sobre todo por sus minerales críticos y materiales estratégicos, según el informe anual del organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentado este viernes.

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Ciudad de Panamá.- La Unión Europea anunció este viernes la salida de Panamá y Vietnam de la lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria tras las recientes reformas introducidas por ambos países para mejorar sus regímenes fiscales.

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebró el anuncio este viernes de la Unión Europea de la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, lo que consideró un logro de su gestión que abre las puertas a nuevas inversiones en el país.

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Pekín.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó este viernes en Pekín que el acuerdo por el que China seguirá facilitando mediante un "canal verde" las licencias de exportación de tierras raras e imanes permanentes a Europa dará más "transparencia" y "previsibilidad" a una cadena de suministro vital para la industria europea.

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Johannesburgo (Sudáfrica).- Decenas de manifestantes del movimiento contra la inmigración se concentraron este viernes frente al Tribunal Constitucional en Johannesburgo para exigir la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados del país, en una marcha organizada por el grupo March and March a pocas semanas de las elecciones locales del 4 de noviembre.

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Madrid.- Lotan Pinian, miembro de un kibutz a cinco kilómetros de la Franja de Gaza, sobrevivió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 al permanecer durante 18 horas atrincherado con su mujer y sus tres hijos en la habitación de seguridad de su casa. Vivir en Israel es hacerlo en un “lugar donde o luchamos por nuestra vida o desaparecemos", dice a EFE.

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Berlín.- La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, bromeó este jueves con entregar también ella su galardón al presidente estadounidense Donald Trump, en alusión al polémico gesto de la laureada del año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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Manila.- Los cocineros españoles José Luis 'Chele' González y Aitor Zabala, que entre ambos suman cinco estrellas Michelin y compartieron fogones en El Bulli de Ferran Adrià hace casi dos décadas, se reunieron este viernes en la capital filipina para ofrecer una cena con un menú de raíces españolas.

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Sitges (España).- La protagonista de la nueva serie de Prime Video, Summer H. Howell, que interpreta el papel de Carrie, y la actriz Samantha Sloyan, que interpreta el papel de la madre, visitan el festival de Sitges para presentar esta nueva adaptación del clásico de Stephen King.

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EFE

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