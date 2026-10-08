Un ataque con un dron ucraniano deja un muerto y un herido en un distrito de Moscú

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Un ataque con un dron lanzado por el Ejército de Ucrania ha matado este jueves a una persona y herido a otra en el distrito de Podolsk, a las afueras de Moscú, según han denunciado las autoridades regionales.

Según ha denunciado el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, la víctima es un hombre de 57 años que falleció a consecuencia de un ataque con dron en una zona residencial. Aparte, una mujer de 37 años resultó herida.

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Igualmente, tres vehículos han ardido por el impacto del dron, mientras que saltaron los cristales de un edificio de apartamentos cercano. "Lo más importante es que la estructura del edificio no sufrió daños y no existe peligro para los residentes", ha explicado Vorobiov.

Este ataque llega cuando Ucrania y Rusia han intensificado el intercambio de ataques con una importante escalada de los bombardeos sobre zonas residenciales en varias provincias ucranianas que se han saldado con más de 60 muertos y más de un centenar de heridos en las últimas dos jornadas.

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