(Previa) El colista Málaga necesita su primera victoria ante un Espanyol inestable

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El Málaga CF y el RCD Espanyol son los protagonistas este viernes (21.00 horas) de la reanudación de LaLiga EA Sports 2026-2027 tras casi tres semanas de parón de selecciones, con el inicio de la jornada 8 en el estadio de La Rosaleda, en un encuentro entre dos equipos necesitados de puntos, sobre todo los locales, colistas de la clasificación.

El equipo malagueño y el catalán se cruzan con tres y siete puntos respectivamente, un escaso botín que hace que sea indispensable para ambos, teóricamente rivales directos por la permanencia en la Primera División, sumar, con el primero más obligado por necesitar ya su primera victoria liguera y por jugar ante su público.

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El Málaga, que se fue al parón tras una nueva derrota en Getafe (1-0), todavía no conoce la victoria en su regreso a la máxima categoría del fútbol español y únicamente ha sumado tres empates, dos de ellos en La Rosaleda donde sabe que más fiable debe ser para optar a la salvación. De momento, en su feudo ha demostrado ser algo más sólido a nivel defensivo, con sólo cuatro de sus 12 goles encajados.

Sin embargo, esa cierta disciplina defensiva no se hace muy efectiva porque se contrarresta con los problemas ofensivas que están mostrando los malaguistas que sólo han visto puerta en tres ocasiones para ser el peor ataque del torneo doméstico y el que menos dispara a puerta. El goleador Carlos Ruiz 'Chupe', reforzado por su convocatoria con la Sub-21, y David Larrubia deben despertar cuanto antes para ayudar en esa faceta y dar algo de aire al técnico Juan Funes, que podría devolver la titularidad al primero y disponer atrás de Fernando Calero y Adam Aznou, dos refuerzos inéditos hasta el momento por lesión.

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Por su parte, el RCD Espanyol tampoco está en una situación excesivamente óptima y con tan sólo siete de los 18 puntos se puede arriesgar a acabar el fin de semana en los puestos de descenso si encaja su tercera derrota consecutiva.

El equipo catalán se fue al parón tras caer en casa por 1-3 ante un Elche CF que no había ganado todavía y con diez desde casi el principio, unas malas sensaciones que debe revertir fuera de casa, en un escenario donde no ha perdido en sus siete últimas visitas. La última en Primera División la saldó por 0-1 con tanto de Sergi Darder.

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Una de las claves de esta irregularidad del Espanyol es su cierta falta de consistencia en los inicios de encuentro como se pudo ver ante los franjiverdes ya que en sus dos últimos choques ha encajado cuatro goles en la primera media hora de juego.

En la parte ofensiva, los blanquiazules andan algo mejor gracias a los seis goles que ha marcado su nuevo delantero internacional, Roberto Fernández, aunque a domicilio los registros en ataque bajan en las filas de los de Manolo González que podría renovar mucho su once respecto a su última derrota y que recupera para el lateral derecho a Omar El Hilal, sancionado ante el Elche, y, 270 días después, al delantero Javi Puado.

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--PROGRAMA DE LA JORNADA 8 DE LALIGA EA SPORTS

-Viernes 9 de octubre

Málaga CF - RCD Espanyol. Hernández Maeso (C. Extremeño) 21.00.

-Sábado 10 de octubre

Rayo Vallecano - Athletic Club 14.00.

Deportivo Alavés - Atlético de Madrid 16.15.

FC Barcelona - Getafe CF 18.30.

Real Madrid - Villarreal 21.00.

-Domingo 11 de octubre

Elche CF - RC Celta 14.00.

Real Sociedad - RC Deportivo 16.15.

Real Betis - CA Osasuna 18.30.

Racing Club - Valencia CF 21.00.

-Lunes 12 de octubre

Levante UD - Sevilla FC 21.00.