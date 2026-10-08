Netflix prepara un documental sobre la brasileña Marta ante su posible último Mundial

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Río de Janeiro, 8 oct (EFE).- La plataforma Netflix anunció este jueves que comenzó a grabar un documental sobre la preparación de la futbolista brasileña Marta, seis veces elegida la mejor del mundo por la FIFA, para el Mundial femenino que Brasil organizará en 2027 y que puede ser su despedida de la selección.

De acuerdo con la plataforma, la producción contará con testimonios inéditos y tratará principalmente sobre la preparación física y mental de la futbolista de 40 años para su posiblemente última competición con la Canarinha, que será precisamente ante la afición brasileña.

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Pese a que la mayor estrella del fútbol femenino mundial ha anunciado en algunas ocasiones su retiro de la selección brasileña, ni el propio técnico de la Canarinha, Arthur Elias, que la tuvo en cuenta para la Copa América y para algunos amistosos en 2025, descarta convocarla para el Mundial de 2027.

El documental, con dirección de Eliza Capai y guión de João Costa Van Hombeeck y Carolina Albuquerque, será producido por Conspiração Filmes, una de las principales productoras independientes de Brasil y una de las responsables de 'Ainda Estou Aqui', la película brasileña que obtuvo el Óscar a la mejor película internacional el año pasado.

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El anuncio del documental se produce en momentos en que la misma Conspiração Filmes concluye la producción de una película biográfica sobre Marta que será protagonizada por la actriz brasileña Alice Carvalho y lanzada en abril próximo, dos meses antes del inicio del Mundial.

El documental de Netflix también revisará los 25 años de una carrera que convirtió a Marta en uno de los grandes referentes del fútbol femenino internacional.

Nacida en Dois Riachos, en el estado de Alagoas (nordeste de Brasil), Marta debutó con la selección brasileña en 2002 y, con apenas 17 años, pasó a formar parte del equipo absoluto.

Desde entonces disputó seis ediciones de la Copa del Mundo y seis Juegos Olímpicos.

La delantera es la máxima goleadora de la historia de la selección brasileña, tanto masculina como femenina, con 120 tantos, y también ostenta el récord de goles en Mundiales, con 15.

En 2025 fue elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como la mejor futbolista de la historia.

Su palmarés con la Canarinha incluye tres medallas de plata olímpicas y dos oros en Juegos Panamericanos.

A nivel de clubes, desarrolló buena parte de su carrera en Suecia y Estados Unidos, además de jugar en Brasil.