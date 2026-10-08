Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de octubre

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Al cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,57 quetzales, lo que representa una variación del 3,03% respecto al precio de cierre de 8,32 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,82%, aunque su variación interanual muestra una caída del 2,95%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual de 35,66% superan significativamente la volatilidad de referencia del 20,25%, indicando un contexto de inestabilidad en el mercado.