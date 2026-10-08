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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,38% respecto al precio de cierre anterior de 7,39 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal muestra una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento sostenido por primera vez en este periodo. La volatilidad actual del 35,73% supera notablemente la volatilidad de referencia del 20,69%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,15%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,88%.

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