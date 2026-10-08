Empresa y sindicato firman convenio colectivo tras largo conflicto en Puerto de Montevideo

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Montevideo, 8 oct (EFE).- La empresa y el sindicato rubricaron un nuevo convenio colectivo para la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo, tras un conflicto que se extendió durante varios meses y que incluyó más de 40 días de paro en el año.

"Se firmó el convenio colectivo en el puerto. Un acuerdo a cinco años, mejor que las propuestas anteriores y con beneficios para ambas partes", informó mediante en comunicado en X el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

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Asimismo, destacó el trabajo "con paciencia, seriedad y responsabilidad" del Gobierno para lograr el acuerdo. "Sin estridencias, pero sin pausa, porque cuando están en juego actividades fundamentales para el empleo y el crecimiento del país, no descansamos hasta encontrar soluciones", concluyó.

El conflicto entre las parte tenía su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

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El pasado 11 de septiembre, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas resolvieron que, mientras se mantuviera el conflicto entre la empresa y el sindicato, debían garantizarse los servicios mínimos necesarios para asegurar las prestaciones indispensables y preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa en la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo.

La medida, criticada por la central sindical por considerar que se asemejaba demasiado a una jornada laboral normal, establecía que debía garantizarse el servicio en el muelle para la carga y descarga de buques, así como la recepción de contenedores llenos y vacíos, tanto de importación como de exportación.

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Más allá de esto, diversas cámaras empresariales advirtieron que los paros en la terminal del Puerto de Montevideo desataron una crisis de producción y de comercio exterior, y exigieron una respuesta urgente y definitiva ante dicha problemática.

El pasado 30 de septiembre, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que confiaba en el diálogo para solucionar el conflicto.

Este jueves, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, remarcó que el nuevo acuerdo "es resultado de mucho trabajo en equipo, diálogo y compromiso". EFE