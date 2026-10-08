Muere un soldado israelí al volcar el vehículo en el que se desplazaba en el sur de Líbano

03/03/2026 RUSSIA, ST PETERSBURG - MARCH 3, 2026: The Israeli flag flies outside the Consulate General of Israel on Khersonskaya Street POLITICA Alexander Demianchuk / Zuma Press / Europa Press

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El Ejército israelí ha anunciado este jueves la muerte de uno de sus efectivos después de que el vehículo en el que se desplazaba en el sur de Líbano haya volcado, hiriendo además a otros tres soldados.

Se trata de Eliav Haim Tzafalmos, que ha fallecido a la edad de 21 años y se desempeñaba como capitán dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y estaba desplegado en el vecino como parte de la 7ª Brigada Blindada.

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"Las víctimas se produjeron cuando un Humvee de las FDI volcó durante una operación en el sur del Líbano. El incidente está siendo investigado", han agregado las FDI en un comunicado en el que ha confirmado que los heridos se encuentran hospitalizados.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lamentado la muerte de Tzafalmos, natural de Haifa, y ha deseado la "pronta" recuperación de los militares heridos en lo que ha tachado de "grave accidente".