El Eurogrupo da hasta el 28 de octubre para presentar candidatos a sustituir a Schnabel

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Luxemburgo, 8 oct (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) abrieron este jueves la carrera para sustituir a la alemana Isabel Schnabel como miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y fijaron el 28 de octubre como plazo para que los países del euro presenten a sus candidatos.

El objetivo es que los ministros puedan llevar a cabo la elección en su reunión de noviembre, según anunció el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, en la rueda de prensa tras la reunión de este foro en Luxemburgo.

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Una vez el Eurogrupo nomine a un candidato, el consejo de la UE (los ministros de los 27 Estados miembros) tendrá que hacer la recomendación oficial del elegido, que deberá después ser aprobada por los jefes de Estado y Gobierno de la UE tras haber consultado al propio BCE y a la Eurocámara.

Schnabel dejará su puesto el próximo 3 de enero de 2027, antes de la fecha prevista para diciembre de ese año, puesto que se marcha al Fondo Monetario Internacional (FMI) para ejercer como consejera financiera y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital.

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Con su salida, serán tres los cargos que deberán renovarse el año próximo en la cúpula del BCE, ya que a finales de mayo expira el mandato del economista jefe, el irlandés Philip Lane, y a finales de octubre el de la presidenta, Christine Lagarde, quien ha dejado la puerta abierta a marcharse antes de que concluya su mandato.

Preguntado sobre si la jefa del emisor ha comunicado a los ministros sus intenciones, el presidente del Eurogrupo se limitó a señalar que el debate sobre la renovación en el BCE fue "corto".

España ha avanzado que apoyará al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a Lagarde al frente del BCE, ya que desde la salida de Luis de Guindos como vicepresidente del mismo el pasado mayo, no cuenta con un representante en el comité ejecutivo de la institución.

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Aunque se trata de puestos individuales, la Unión Europea podría decidir negociar el relevo de varios de ellos en un único paquete, de manera conjunta, para asegurar que el resultado de la elección logra el equilibrio geográfico que tradicionalmente rige la distribución de cargos institucionales en el bloque. EFE