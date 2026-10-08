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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 8 de octubre

El activo experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,61 reales brasileños, experimentando un leve incremento del 0,18% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,6 reales. Fuente: Dow Jones.

El euro ha registrado en la última semana un descenso del -4,46%, reflejando una caída interanual del -13,16%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 27,21%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 11,14%, lo que sugiere una fase de inestabilidad en el mercado.

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