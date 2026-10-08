La elección del alcalde de Lima sigue sin definirse, con 400.000 votos pendientes de revisión

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Lima, 7 oct (EFE).- La disputa entre el ultraderechista Rafael López Aliaga y el derechista Francisco Allison por ocupar la alcaldía de Lima, la capital de Perú, sigue sin definirse tres días después de la celebración de los comicios, ya que aún están pendientes de revisión 1.916 actas impugnadas, que reúnen más de 400.000 votos.

Los más recientes datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron que López recibe hasta el momento el 27.703 % de los votos, equivalentes a 1.444.529, mientras que Allison llega al 26.841 %, con un total de 1.399.551 sufragios.

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El tercer lugar es ocupado, ya sin opciones de revertir el resultado, por el también derechista Carlos Bruce, quien recibe el 15.086 %, equivalente a 786.642 votos.

A pesar de que la ONPE ya ha contabilizado todas las actas, la distancia de tan solo 44.978 votos entre López y Allison determina que la elección del alcalde capitalino para el periodo 2027-2030 se conocerá solo cuando los jurados electorales especiales de Lima y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyan con la revisión de las actas impugnadas.

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La elección a la alcaldía de Lima ha estado desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López, quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 y renunció al cargo en octubre del año pasado para postularse a la presidencia de Perú, de buscar un nuevo mandato consecutivo que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ultraderechista quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, López Aliaga se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo de edil de manera indirecta, lo que fue considerado como un intento de buscar una "reelección encubierta".

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A pesar del favoritismo del exalcalde, Allison irrumpió con fuerza en los días previos a las elecciones del domingo pasado para concentrar el voto de electores que buscaban evitar el triunfo de López.

Tras los primeros resultados extraoficiales, difundidos por encuestadoras que daban como amplio ganador a López, Allison señaló que estaba dispuesto a reconocer su derrota, pero la posterior divulgación de las cifras oficiales lo llevó a remarcar que le tocaba "pelear en mesa para ganar" la alcaldía.

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El candidato del partido Avanza País sostuvo que aún hay "muchas actas de votación impugnadas" y pidió esperar a que estas se resuelvan, tras lo cual dijo que "hay que ser buen demócrata".

El pasado lunes, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú recomendó al país andino emprender una reforma legal sobre las reglas que estipulan las condiciones de la denominada "reelección encubierta".

"La legislación no regula cómo debe procederse en caso de que una lista con un exalcalde electo en el periodo inmediatamente anterior como candidato a primer regidor y con la candidatura a la alcaldía vacante obtenga la votación suficiente para ganar la elección municipal", indicó la misión.

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