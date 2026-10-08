Japón pide a China mostrar el "debido respeto" a Takaichi por dirigirse a ella sin títulos honoríficos

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El Gobierno de Japón ha recalcado que mostrar respeto al líder de un país "es una cuestión de protocolo internacional" y ha reclamado a China que muestre el "debido respeto" a la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, después de que Pekín se haya referido a ella en varias declaraciones sin tratamiento honorífico.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Japón, Toshihiro Kitamura, ha apuntado concretamente a una prensa celebrada el 30 de septiembre, cuando su homólogo chino, Guo Jiakun, no mencionó el cargo de Takaichi para hablar de ella y la política de seguridad de Tokio.

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Así, ha recordado que en otra rueda de prensa celebrada en la víspera el Ministerio de Exteriores chino usó la expresión "la actual líder de Japón", sin mencionarla por su nombre, en el marco de una pregunta sobre la situación en Taiwán, según ha recogido el diario japonés 'Asahi Shimbun'.

Por ello, Kitamura ha declarado que "aunque existan diferencias de postura, es una cuestión de protocolo internacional mostrar el debido respeto al líder de un país" y ha asegurado que Tokio ha presentado ya "las solicitudes pertinentes a China con respecto a esta posición".

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