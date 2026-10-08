El cierre de consulados, poco habitual pero con precedentes recientes

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Madrid, 8 oct (EFE).- El cierre confirmado hoy por el Gobierno de Israel del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén, en represalia por la decisión británica de prohibir la importación de productos de colonias israelíes en Cisjordania, tiene precedentes recientes en otros conflictos, aunque es una medida diplomática excepcional.

Entre los últimos casos de este tipo, destacan los cierres recíprocos de legaciones diplomáticas entre Rusia y Polonia (2024 y 2025), Rusia y los países bálticos (2022), Estados Unidos y China (2020) o Estados Unidos y Rusia (2017).

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2011 - Reino Unido - Irán

En noviembre de 2011 el Gobierno británico cerró su embajada en Teherán y expulsó a los diplomáticos iraníes en el Reino Unido tras el asalto a su legación diplomática en Teherán, del que responsabilizó a las autoridades iraníes.

2014 - EEUU - Siria

En marzo de 2014 Washington ordenó al Gobierno sirio el cierre de su embajada en Washington y de sus consulados en Troy (Michigan) y Houston (Texas), y también la retirada de su estatus a los diplomáticos que residían en el país.

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El Gobierno norteamericano señaló que el cierre llegaba tras el anuncio de que la embajada siria había suspendido sus servicios consulares “y debido a las atrocidades que el régimen de Asad ha cometido contra el pueblo sirio".

2016 - Arabia Saudí – Irán

En enero de 2016 Arabia Saudí ordenó el cierre de las misiones diplomáticas iraníes en su territorio después de que dos legaciones diplomáticas saudíes en Irán fueran asaltadas tras la ejecución en Riad del clérigo chií Nimr al Nimr.

Las relaciones entre los dos países no volvieron a reanudarse hasta 2023.

2017 – Rusia - EEUU

En agosto de 2017 el Gobierno de EEUU ordenó el cierre del Consulado de Rusia en San Francisco y de dos anexos diplomáticos, uno en Washington y otro en Nueva York, en respuesta a la decisión adoptada por el Kremlin un mes antes de reducir en 755 personas el número de diplomáticos y colaboradores que trabajaban en las legaciones diplomáticas estadounidenses en Rusia.

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En marzo de 2018 EE.UU ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle (Washington) tras el intento de asesinato en Londres del exespía Serguéi Skripal. Rusia respondió con el cierre del consulado norteamericano en San Petesburgo y la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses.

2020 - China - EEUU

En julio de 2020 Estados Unidos forzó a China a cerrar su consulado en Houston (Texas), en medio de acusaciones de espionaje y robo de propiedad intelectual. China respondió con el cierre del consulado norteamericano en la ciudad de Chengdu, en medio de la mayor crisis diplomática entre los dos países desde que restablecieron sus relaciones en 1979.

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2022 – Rusia - Letonia, Lituania y Estonia

Las autoridades de Letonia y Estonia anunciaron el 5 de abril de 2022 el cierre de un total de cuatro consulados rusos en sus respectivos territorios y la expulsión de 27 diplomáticos y personal de esas representaciones, en respuesta a "las acciones militares de Rusia en Ucrania”.

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Quince días después Rusia aprobó medidas recíprocas y cerró los consulados de las tres repúblicas bálticas en San Petersburgo y Pskov.

2024 - Alemania - Irán

En octubre de 2024 el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores cerró los tres consulados de Irán en ese país, situados en Fráncfort, Múnich y Hamburgo, como reacción a la ejecución por el régimen de los ayatolas del germano-iraní Djamshid Sharmahd.

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Sharmahd fue secuestrado en 2020 por agentes iraníes durante un viaje a Emiratos Árabes y conducido a la fuerza a Teherán, donde fue acusado de atentar contra una mezquita en Shiraz, en el sur de Irán, que causó 14 muertos y 300 heridos en abril de 2008.

2024 - Polonia - Rusia

En octubre de 2024 Polonia ordenó el cierre del consulado de Rusia en Poznán y la salida del territorio polaco de todo su personal, tras acusarles de participar en "actos de sabotaje y guerra cibernética llevados a cabo por Moscú".

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En mayo del año siguiente las autoridades polacas cerraron el Consulado General de Rusia en Cracovia, tras acusar a Moscú de ordenar el incendio que destruyó un centro comercial en Varsovia en 2024.

En respuesta, dos meses después Rusia cerró el consulado polaco en Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico.

En noviembre de 2025 Polonia ordenó el cierre del último consulado ruso activo en su territorio, situado en Gdansk, como represalia por recientes sabotajes en los ferrocarriles que atribuyó a Rusia. Moscú respondió con el cierre del consulado polaco en Irkutsk (Siberia).

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Además, en agosto de 2024, la junta militar que dirige Malí ordenó la expulsión de la embajadora de Suecia, Kristina Kühnel, dándole un plazo de 72 horas para abandonar el país, tras la decisión de Suecia de suspender sus ayudas financieras al país africano. EFE