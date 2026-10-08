El español Chacarra y los escoceses Syme y Forrest, primeros líderes en el Open de España

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Madrid, 8 oct (EFE).- Eugenio Chacarra demostró por qué es el golfista español más en forma de esta temporada al concluir este jueves la primera ronda del Abierto de España como líder, empatado con los escoceses Connor Syme y Grant Forrest, con -5, a pesar de sufrir durante buena parte del recorrido la molestia que le provoca la rotura que sufre en un dedo del pie derecho.

Chacarra, tercero en el ránking europeo y con dos victorias en esta temporada, firmó una vuelta con dos ′eagles’, cuatro ′birdies’ y tres ′bogeys’ para un total de cinco bajo el par, un resultado sobresaliente que habría sido mejor de no haber padecido un intenso dolor al caminar debido a la lesión en los últimos doce hoyos del Real Club de Campo Villa de Madrid.

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A pesar de su prometedor comienzo en la prueba, el madrileño, de 26 años, abrió la puerta a la retirada para no arriesgar lo que resta de campaña, en la que tiene opciones de pugnar por el liderato de la ′Race to Dubai’, aunque ya tiene atada la tarjeta para disputar el PGA Tour estadounidense el próximo año.

Los únicos que lograron mantener el ritmo del español fueron Syme y Forrest, dos secundarios del circuito, que acabaron empatados en la cabeza.

Syme, 392 en la clasificación mundial, llegó a ponerse líder en solitario con -6, pero un ′bogey’ en el penúltimo hoyo le hizo retroceder.

Por detrás, quedaron con -4 los españoles Sergio García y Ángel Ayora, el danés Jacob Olesen y el neozelandés Daniel Hillier, quien tuvo alegría doble, puesto que hizo un hoyo en uno en el 17 y se llevó un coche de alta gama valorado en unos 100.000 euros.

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Entre las grandes estrellas que forman parte del plantel de este año en Madrid y compensan la ausencia del español Jon Rahm, aguantaron el tipo el irlandés Shane Lowry (-1) y el sueco Ludvig Aberg (par), mientras que el inglés Justin Rose acabó en +1 después de maquillar su mal comienzo.

El defensor del título, el también británico, Marco Penge, no tuvo su mejor día y acabó con +2, al igual que el estadounidense Patrick Reed, líder de la clasificación del circuito europeo.

Peor cara ofrecieron el belga Thomas Detry y el danés Nicolai Højgaard, con +3, así como el también norteamericano Bubba Watson (+4) y inglés Tyrrell Hatton (+5). EFE

(foto)