El economista chileno Ricardo Caballero, galardonado con el Premio de Economía Rey de España

08/10/2026 Ricardo Caballero, galardonado con el Premio de Economía Rey de España ECONOMIA BANCO DE ESPAÑA

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El jurado del Premio de Economía Rey de España ha decidido otorgar el galardón al economista chileno Ricardo Caballero como reconocimiento a su "brillante trayectoria" académica e investigadora, según ha informado el Banco de España a través de un comunicado.

Especialista en macroeconomía, finanzas y economía internacional, su investigación se ha centrado en crisis financieras, flujos internacionales de capital, activos seguros, desequilibrios globales, política monetaria y las interacciones entre mercados financieros y economía real.

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El jurado ha valorado tanto su trayectoria académica y sus aportaciones a estos campos como su influencia en otros macroeconomistas, con más de 40.000 citas académicas.

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran la teoría de la escasez global de activos seguros ('safe assets'), el análisis de los desequilibrios globales y de los tipos de interés persistentemente bajos, así como el desarrollo de la denominada 'risk-centric macroeconomics', un marco para entender crisis financieras, recesiones y episodios de inestabilidad macroeconómica.

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Ricardo Caballero es Ford International Professor of Economics en el Masachussets Institute of Technology (MIT) desde el año 2000. Anteriormente fue profesor en Columbia University y consultor de organismos e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Reserva Federal de Chicago.

Es fellow de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences, distinciones reservadas a investigadores con contribuciones excepcionales a la ciencia económica.

Ricardo Caballero ha recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la profesión, entre ellos la Medalla Frisch de la Econometric Society (2002), el Smith Breeden Prize de la American Finance Association (2008), el Brattle Group Prize del Journal of Finance (2014) y el Banque de France-Toulouse School of Economics Senior Prize en Economía Monetaria y Finanzas (2022).

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Este año se celebra el 40 aniversario del Premio de Economía Rey de España, creado por la Fundación José Celma Prieto y convocado por primera vez en 1986 para reconocer la trayectoria científica y profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en el ámbito de la economía.

De carácter bienal, tiene una dotación económica de 72.000 euros. El ganador también recibe una réplica de la obra 'Mercurio', del escultor Francisco López Hernández (Madrid 1932-2017).