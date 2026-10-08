El Banco Mundial nombra a David Vaillant como director gerente y director financiero

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El Banco Mundial ha designado al francés David Vaillant como director gerente y director financiero del grupo, según ha anunciado este jueves el presidente de la institución internacional, Ajay Banga.

Desde su cargo, Vaillant será responsable de la gestión financiera, las operaciones de tesorería y la gestión de riesgos de un balance general presente en más de 100 países en desarrollo.

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Asimismo, liderará la emisión de bonos del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), la AIF (Asociación Internacional de Fomento), y la CFI (Corporación Financiera Internacional), que en conjunto captaron cerca de 82.000 millones de dólares (73.170 millones de euros) en los mercados internacionales de capitales durante el ejercicio fiscal 2026.

Por otro lado, el director financiero del Banco Mundial impulsará la agenda de movilización de capital privado del Grupo, incluyendo el desarrollo de nuevos vehículos e instrumentos de financiación diseñados para atraer inversores privados a gran escala.

David Vaillant se incorpora a la institución tras dos décadas trabajando en BNP Paribas, donde lideró las funciones de finanzas y estrategia, y estructuró importantes transacciones en los mercados de capitales para instituciones financieras, gobiernos y bancos centrales en mercados emergentes y desarrollados. En concreto, Vaillant se desempeñó recientemente como director global de Finanzas, Estrategia y Participaciones de BNP Paribas Asset Management.

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Anteriormente, Vaillant fue director gerente y jefe de Banca para EMEA en BNP Paribas Corporate and Institutional Banking, donde contribuyó activamente al desarrollo de la presencia global de la firma en mercados emergentes de África, Oriente Medio y Asia. Antes de incorporarse a BNP Paribas, Vaillant trabajó en el Banco de Francia e inició su carrera como abogado asesorando a empresas en transacciones transfronterizas.

"David ha dedicado su carrera a gestionar las finanzas a gran escala y a colaborar estrechamente con inversores, gobiernos y bancos centrales para construir una arquitectura financiera que permita a las instituciones generar un impacto significativo", ha declarado Banga, para quien esta es la combinación ideal de experiencia necesaria para dirigir la función financiera del Grupo Banco Mundial, gestionar el riesgo y ampliar el capital privado que movilizamos para el desarrollo.

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"Me siento profundamente honrado de unirme al Grupo Banco Mundial y de contribuir a su misión: erradicar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en un planeta habitable", ha comentado Vaillant.