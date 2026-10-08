Pakistán mata a cerca de diez supuestos talibán paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este jueves a cerca de diez supuestos integrantes del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en nuevas operaciones en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán.

Fuentes de seguridad citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han señalado que las operaciones han sido llevadas a cabo en las localidades de Palangzai, Nadim Kot y Kot Jazri, todas ellas situadas en Waziristán Norte, antes de agregar que durante las mismas los agentes han destruido escondites y han incautado armas.

PUBLICIDAD

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha ensalzado la labor de las fuerzas de seguridad tras las operaciones, que llegan un día después de la muerte de otros 18 supuestos terroristas en redadas en Jáiber Pastunjua y la provincia de Baluchistán, situada en el oeste del país centroasiático.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

PUBLICIDAD