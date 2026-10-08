Demuestran que la vacuna del virus sincitial reduce el riesgo de hospitalizar a bebés

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Granada (España), 8 oct (EFE).- Un estudio internacional ha demostrado que la vacunación materna frente al virus respiratorio sincitial reduce un 74 % el riesgo de hospitalización en bebés, un trabajo que ha analizado datos de más de 4 millones de embarazos y ha subrayado las diferencias en la cobertura de estas vacunas.

La vacunación contra el virus respiratorio sincitial (VRS) durante el embarazo reduce aproximadamente un 74 % el riesgo de hospitalización por esta patología en bebés menores de seis meses, según un nuevo estudio internacional que lideran la Universidad de Granada (UGR), en el sur de España, y la de Edimburgo y que publica la revista científica The Lancet Regional Health-Europe.

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El VRS es uno de los principales virus responsables de infecciones respiratorias en los primeros meses de vida y puede provocar enfermedades graves, especialmente en bebés.

La vacuna durante el embarazo permite que la madre genere anticuerpos que pueden transferirse al feto, proporcionando protección al bebé desde el momento del nacimiento.

Los investigadores del estudio han analizado datos procedentes de más de 4 millones de embarazos, recopilados entre 2023 y 2025 a través de 16 estudios.

A pesar de la efectividad demostrada de la vacunación materna, los resultados muestran que la cobertura durante las primeras temporadas de vacunación ha sido inferior a la deseable en numerosos países.

Además, el estudio ha identificado diferencias en las tasas de vacunación entre determinados grupos socioeconómicos y étnicos, así como entre personas con un acceso más limitado a los servicios sanitarios y entre las madres más jóvenes.

Los investigadores han considerado que estas desigualdades deben abordarse para que los beneficios de la vacunación lleguen a toda la población que puede beneficiarse de ella.

Como ejemplo de la disparidad, en Reino Unido, la cobertura alcanzó el 62 % de las mujeres embarazadas mientras que en Estados Unidos fue del 27 %.

La doctora Evelyn Balsells, docente de la UGR y una de las autoras del estudio, ha destacado que los esfuerzos para aumentar la cobertura y reducir las desigualdades serán esenciales para maximizar los beneficios de la vacuna.

El trabajo ha contado también con la participación de investigadores de Public Health Scotland, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y otras seis universidades del Reino Unido. EFE

mro/bfv/cc