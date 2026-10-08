Candidata al Congreso por Arizona denuncia violación mientras reparaba cartel de campaña

Guardar

Los Ángeles, 8 oct (EFE).- Una candidata al Congreso por el estado de Arizona denunció haber sido violada por dos hombres mientras reparaba uno de sus carteles de campaña, un hecho que está siendo investigado por las autoridades, según informó este jueves CNN.

La demócrata Bernadette Greene-Placentia denunció los hechos ante las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa el pasado 31 de agosto, dos semanas después de que, según su relato, fuera atacada cuando se encontraba colocando uno de sus anuncios electorales.

PUBLICIDAD

La aspirante, que compite por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró que se encontraba pegando carteles políticos para su campaña por la noche cuando dos individuos desconocidos la golpearon en la nuca mientras regresaba a su vehículo.

Greene-Placentia perdió el conocimiento y no recuerda cómo ni cuántas veces la golpearon en la cabeza, de acuerdo con el informe de investigación de las autoridades.

En declaraciones a The New York Times, la víctima aseguró que, en un principio, descartó denunciar los hechos, ya que sentía vergüenza por no haber podido defenderse y tampoco quería que su campaña política girara en torno a lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Por su parte, su oponente republicano, Abraham Hamadeh, quien se postula a un segundo mandato, instó a las autoridades a "investigar a fondo estas graves acusaciones".

"Ningún estadounidense debería ser víctima de un delito en su propia comunidad", indicó en un comunicado. EFE