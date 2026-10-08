Brasil busca en la diversificación la clave para aprovechar el acuerdo con la UE

Guardar

Río de Janeiro, 8 oct (EFE).- Diversificar los productos exportados, aumentar la participación de pequeñas y medianas empresas y atraer inversiones vinculadas a la transición verde son las principales líneas de acción de la estrategia brasileña para aprovechar el mercado abierto tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

La entrada en vigencia del acuerdo en mayo pasado ya deja ver los avances. Brasil pasó de registrar un déficit de 855 millones de dólares con la Unión Europea entre enero y agosto de 2025 a un superávit de 3.300 millones de dólares en el mismo período de este año, con un aumento del 20 % en las exportaciones al bloque europeo.

PUBLICIDAD

Brasil, incluso, está consiguiendo aumentar sus ventas externas aún pese a las tensiones geopolíticas que se viven en la actualidad, según explicó este jueves en un encuentro con empresarios en Río de Janeiro el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex), Laudemir Müller.

Mientras las exportaciones brasileñas a Estados Unidos cayeron en 1.900 millones de dólares este año, las ventas a la Unión Europea aumentaron en 7.400 millones.

Müller destacó que el acuerdo con la UE tiene tres aspectos relevantes: generar mayor confianza para atraer inversiones, abrir espacio para productos brasileños vinculados a la sostenibilidad y aumentar los flujos comerciales.

En el ámbito de las inversiones, el presidente de Apex explicó en una entrevista a EFE el interés que ya despiertan sectores como los minerales críticos, la energía y el hidrógeno.

Entretanto, la agencia busca ampliar el acceso europeo a productos de la Amazonía y de la agricultura familiar, como la castaña de Brasil, las frutas propias de la región como el açaí y las artesanías.

La Apex pasó de trabajar con unas 40 cooperativas hace algunos años a cerca de 600 hoy en día, más del 95 % de ellas integradas por pequeños agricultores o productores familiares. Müller espera que al menos 400 puedan generar negocios con países europeos.

PUBLICIDAD

En el bloque europeo también destacan oportunidades en sectores como la aeronáutica, motores y generadores eléctricos, muebles, componentes para automóviles y el de productos químicos.

Müller también señaló que la agencia busca impulsar el sector textil y de la moda, uno de los más afectados por los nuevos aranceles.

Brasil es el mayor productor y exportador mundial de algodón y Apex quiere aumentar su uso en la industria textil como alternativa a las fibras sintéticas y por tener un menor impacto en la contaminación por microplásticos.

La agencia ha ampliado las rondas de negocios con compradores europeos, su presencia en ferias y eventos y las acciones de promoción de productos brasileños. También, creó un panel que permite identificar oportunidades por producto y mercado.

En cuanto a inversiones, la Apex también trabaja en atraer inversiones europeas, especialmente en lo relacionado con las energías verdes, aunque también hay interés en minerales críticos y tierras raras.

Müller señaló que uno de los principales diferenciales de Brasil es su política exterior de "equidistancia", que le permite mantener relaciones comerciales y atraer inversiones de distintos bloques sin alinearse exclusivamente con ninguno.

Según el presidente de Apex, esa posición le permite al país "negociar con todo el mundo" y se convierte en un activo en medio de un escenario marcado por las tensiones entre grandes potencias y la búsqueda de socios considerados confiables.

PUBLICIDAD

A ello le sumó la apertura comercial y las condiciones propias de Brasil, como sus recursos naturales, su matriz energética de fuentes renovables, la biodiversidad y su capacidad agrícola e industrial. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de ApexBrasil para la elaboración de este contenido.