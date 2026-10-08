Autoridades de Perú realizan operativo de seguridad en una hacinada cárcel de Lima

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Lima, 8 oct (EFE).- Las autoridades de seguridad de Perú intervinieron en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en el este de Lima y considerado uno de los más hacinados del país, con el objetivo de "reforzar el orden, fortalecer el principio de autoridad y cerrar espacios a actividades delictivas", informó este jueves el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La operación fue realizada por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el apoyo de unos 200 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público en una cárcel que, según diversas fuentes, reúne a más de 5.000 presos, a pesar de que su capacidad es para unos 1.800.

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La requisa se realizó "como parte de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad y cerrar espacios a actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios", anotó la información oficial.

En ese sentido, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y personal de seguridad del INPE inspeccionaron las celdas, pasadizos, servicios higiénicos, patios y otros ambientes del penal, aunque "no se encontraron objetos ni sustancias prohibidas en los pabellones revisados", precisó.

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El Ministerio de Justicia sostuvo, sin embargo, que este tipo de acciones se ejecutan "de manera permanente e inopinada" en los penales del país, con la intención de impedir la presencia de artículos prohibidos y prevenir la planificación o coordinación de delitos como la extorsión y el sicariato.

Además de estas medidas operativas se realizan labores de inteligencia "destinadas a detectar oportunamente posibles amenazas y reforzar la seguridad penitenciaria", agregó.

El operativo se realizó poco después de que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció el último miércoles la creación de un "comando unificado" para enfrentar a la delincuencia en su país e invitó a los gobiernos de otras naciones a colaborar en esta tarea porque, según dijo, "la defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera".

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Tras explicar que el "comando unificado" estará integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la gobernante dijo que las autoridades van "a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución".

Fujimori también reiteró el "respaldo total" a las fuerzas de seguridad "en el estricto cumplimiento de su misión de acuerdo a ley", así como una "exigencia igualmente firme: profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, responsabilidad, respeto a la democracia y absoluto respeto a los derechos humanos". EFE

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