Álvaro Muñoz Escassi, ¿enamorado? El jinete, de la mano de una misteriosa mujer

08/10/2026 Alvaro Muñoz Escassi, de la mano de una misteriosa acompañante en la inauguración de la primera exposición plástica de Marta Sánchez. Un año después de su ruptura con Sheila Casas, y tras una temporada alejado del foco mediático disfrutando de su soltería, Álvaro Muñoz Escassi podría estar de nuevo ilusionado. Y es que aunque por el momento no tenemos la confirmación del jinete de que vuelve a tener novia, su aparición de la mano de una misteriosa mujer en la inauguración de la primera exposición pictórica de collages de Marta Sánchez en Madrid, 'Pop Cut', parece que no deja lugar a dudas de que su corazón ya tiene 'dueña' otra vez. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Un año después de su ruptura con Sheila Casas, y tras una temporada alejado del foco mediático disfrutando de su soltería, Álvaro Muñoz Escassi podría estar de nuevo ilusionado. Y es que aunque por el momento no tenemos la confirmación del jinete de que vuelve a tener novia, su aparición de la mano de una misteriosa mujer en la inauguración de la primera exposición pictórica de collages de Marta Sánchez en Madrid, 'Pop Cut', parece que no deja lugar a dudas de que su corazón ya tiene 'dueña' otra vez.

Lejos de esconderse o separarse al ver a las cámaras, el ex de Lara Dibildos y su acompañante llegaban al evento agarrados del brazo de lo más sonrientes, y era al acceder al interior del 'Espacio Garaje Lola' -espacio creativo de Emiliano Suárez donde la cantante ha celebradosu debut como artista plástica rodeada de amigos como Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo; Sonsoles Ónega y Juan Montes; o Boris Izaguirre- cuando la pareja se cogía de la mano en un gesto de lo más cómplice sin importarles quién pudiese ver la escena.

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La identidad de la que podría ser el nuevo amor de Escassi, una mujer rubia, delgada y algo más baja que él, es por el momento todo un misterio, aunque en su 'presentación oficial' al lado del andaluz ha derrochado estilo con un elegante vestido midi de corte asimétrico en color burdeos, sandalias de tiras al empeine en cámel y bolso de piel a juego.

No veíamos tan bien acompañado al jinete desde que en julio de 2025 rompió con Sheila Casas. Y a falta de confirmación de que está de nuevo enamorado, cabe recordar que por la vida de Álvaro han pasado mujeres tan conocidas como Lara Dibildos -madre de su hijo Álvaro-, Eugenia Martínez de Irujo, Vicky Martín Berrocal, Sonia Ferrer, Mireia Canalda, Raquel Bernal -con la que llegó a contraer matrimonio-, María José Suárez e Hiba Abouk. Sin duda, un soltero de oro que ahora podría tener otra vez el corazón ocupado.

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