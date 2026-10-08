86-76: El Real Madrid estrena el casillero de victorias al calor de los suyos

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Madrid, 8 oct (EFE).- El Real Madrid, con Walter Tavares, Facundo Campazzo y Andrés Feliz como referentes, venció con solvencia al Partizan de Belgrado (86-76) y con ello puso fin a su peor arranque en la Euroliga, donde encadenaba tres derrotas ante el Dubai Basketball, al Anadolu Efes y al Hapoel IBI Tel Aviv.

Pisaba el conjunto blanco su parqué por primera vez este curso en la máxima competición europea y, empujado por la grada, dio por momentos señales de mejora ante un rival en situación completamente opuesta a la suya, del que tiró el talentoso Carlik Jones (17 puntos y 26 de valoración). El base empezó enchufado anotando los ocho primeros puntos de los de negro, en un tramo de igualdad que se prolongó hasta que el anfitrión puso la directa con un 20-3 entre cuartos.

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Feliz, con un triple sobre la bocina de los diez minutos, y Timothé Luwawu-Cabarrot lo impulsaron a la conclusión del primer acto y los españoles Alberto Abalde y Jaime Pradilla le dieron continuidad a la dentellada en el inicio del segundo, regalándole al plantel madridista una tranquilidad poco habitual de momento esta temporada.

Nada parecía salirle al bando serbio dirigido por Joan Peñarroya, que a partir de ahí fue capaz de responder a los ataques del Real Madrid, pero que se marchó al descanso después de diez minutos en los que no llegó al 30% de aciertos en tiros de campo y se vio claramente superado en el rebote (53-37, m.20).

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Sin embargo en el vestuario encontró las buenas sensaciones que le habían sido esquivas, firmando una notable puesta en escena en el segundo tiempo (0-7 de parcial) que cambió por completo el ritmo del choque. Tanto fue así que llegó a ponerse solo seis abajo (60-54, m.26).

Un triple balsámico de Chuma Okeke apagó la mecha y seis puntos seguidos sin respuesta de los de casa justo antes de la media hora estiraron la renta favorable hasta los catorce, haciendo inútiles los buenos minutos del Partizan y entrando al cuarto decisivo con el enfrentamiento controlado. Esa distancia fue capaz de sostenerla con comodidad, si dejarla caer por debajo de la decena, para acabar cerrando una victoria importante por lo necesario.

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- Ficha técnica:

86 – Real Madrid (27+26+18+15): Smith Jr. (9), Maledon (13), Abalde (5), Okeke (6), Tavares (8), -cinco inicial-, Feliz (9), Campazzo (12), Pradilla (8), Jantunen (2), Luwawu-Cabarrot (7) y Jones (7).

76 – Partizan (19+18+20+19): Jones (19), Pajola (5), Thompson (14), Tanaskovic (8) y Hayes (5), -cinco inicial-, Vildoza (2), Jekiri (11), Allman (6), Lakic (4), Lauvergne (2).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Milos Koljensic (Montenegro), Marcin Kowalski (Polonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada número cuatro de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.579 espectadores. En la previa Sergio Llull recibió el premio al 'Jugador más saludable' de la pasada temporada. EFE