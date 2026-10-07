El Sindicato de Inquilinas acusa a la "especulación y el rentismo" de haber "terminado de matar" a Maricarmen

07/10/2026 La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río.. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha asegurado que "la especulación y el rentismo" ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen" tras conocerse el fallecimiento de la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre y ha desatado una oleada de protestas en toda España por la crisis de la vivienda. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha asegurado que "la especulación y el rentismo" ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen" tras conocerse el fallecimiento de la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre y ha desatado una oleada de protestas en toda España por la crisis de la vivienda.

"La especulación nos cuesta la vida", ha insistido la portavoz de la organización, quien ha acusado al "rentismo" de matar "gente cada día" en España. Así de tajante se ha mostado la portavoz durante la rueda de prensa prevista este miércoles tras acordarse que la huelga general sobre vivienda será el 11 de noviembre y durante la que se ha conocido la triste noticia del fallecimiento de Maricarmen.

PUBLICIDAD

Del Río ha incidido en que "con cada burofax, con cada subida de alquiler, con cada abuso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y se llevan por delante nuestra vida".

Sobre la anciana de 87 años que se ha convertido en símbolo de la lucha contra los desahucios, ha afirmado que "su memoria" y su "lucha" siguen "presentes" en "el legado que ha dejado". "Será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Para la portavoz del Sindicato de Inquilinas su legado hace que la "lucha sea con más fuerza y determinación, la que ella siempre alentó", por ello desde la organización han pedido "por humanidad", "descanso" y "respeto" para los allegados de Maricarmen y para "todas las personas cercanas" a ella.

Álvaro Ferreira, secretario de acción social del sindicato Solidaridad Obrera, presente en la comparecencia, ha trasladado que la muerte de Maricarmen "es la consecuencia de un maltrato institucional". "A Maricarmen la han matado, es un asesinato, queremos dejar claro que la postura es que la han matado", ha incidido. Asimismo ha denunciado que "hay muchas 'maricarmenes' más aunque no salgan. Estamos jodidos por lo que ha pasado".

PUBLICIDAD

Unas palabras que ha secundado Andrea Zayas de la dirección estatal del Sindicato Comisiones de Base, que también ha señalado al Gobierno central: "Unirme a lo que han dicho, la muerte de Maricarmen son los fondos buitre, los rentistas y el Gobierno que en 8 años no han hecho nada".