Rubio dice que Occidente ha perdido su confianza y ha permitido a sus enemigos ganar poder

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Atenas, 7 oct (EFE).- El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles en Atenas de que Occidente ha perdido confianza en sus propios valores, logros y capacidades, una debilidad que, a su juicio, ha permitido a sus adversarios ganar influencia y poder.

En un discurso pronunciado ante la histórica Acrópolis, Rubio sostuvo que Occidente llegó a avergonzarse de aquello que lo había hecho "excepcional", desde su prosperidad hasta su historia y su identidad nacional.

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Criticó además el debilitamiento de las industrias y los ejércitos occidentales, la apertura de las fronteras y la transferencia de competencias a organismos internacionales.

"El vacío dejado por nuestra debilidad" fue, según Rubio, aprovechado por rivales y adversarios que incrementaron su riqueza y poder mientras disminuía la confianza de Occidente.

El jefe de la diplomacia estadounidense situó al mundo occidental ante una encrucijada y afirmó que las decisiones de la próxima década determinarán el curso del próximo siglo.

"Elegiremos actuar ahora o perderemos la posibilidad de actuar", señaló.

Rubio defendió que el Gobierno del presidente Donald Trump ha optado por actuar, con una política de recuperación del poder nacional, basada en el control de las cadenas de suministro y la reindustrialización.

Además, mencionó el fortalecimiento militar y el liderazgo tecnológico en sectores como los chips, los minerales, los drones, la inteligencia artificial y el espacio.

El secretario de Estado llamó también a Europa a "despertar de su largo sueño" y recuperar la confianza en sí misma.

Destacó que una "señal positiva" de que esto está sucediendo son el aumento del gasto europeo en defensa y la expansión de programas de producción y cooperación militar tras los compromisos adoptados por los países de la OTAN

Rubio defendió asimismo la vigencia de la alianza transatlántica pese a las tensiones entre Washington y sus socios europeos.

"Queremos ganar juntos. Debemos ganar juntos", afirmó, al tiempo que rechazó la idea de que la relación entre Estados Unidos y Europa sea un juego de suma cero.

En ese sentido, destacó el acuerdo "sin precedentes" de seguridad firmado recientemente entre Estados Unidos y Dinamarca por la isla ártica de Groenlandia, que transformará el Ártico y reforzará la seguridad de toda la OTAN, según señaló.

El discurso de Rubio, que se encuentra en una gira europea que lo lleva a Islandia, Grecia y Portugal, tuvo un marcado componente histórico.

Ante uno de los símbolos de la civilización occidental, Rubio presentó a Grecia como una fuente de inspiración para recuperar el "coraje" y la "fuerza" necesarios para afrontar las amenazas actuales.

En una referencia altamente simbólica en medio del conflicto de EEUU con Irán, Rubio inició su discurso refiriéndose a la destrucción de Atenas por los ejércitos persas en 480 a. C.

Tres décadas después de la toma de Atenas por los persas, los atenienses ya habían vuelto a la ciudad y construyeron el Partenón que desde entonces "ha permanecido en pie durante 25 siglos", señaló el político estadounidense.

La historia griega, dijo, no solo muestra los orígenes de las instituciones occidentales, sino que ofrece una imagen de la propia identidad de Occidente y recuerda la necesidad de sentirse orgulloso de su herencia y "defenderla con la misma pasión".

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Rubio concluyó su discurso destacando que los antiguos griegos creían fervientemente "en el ideal del gran hombre" y que sus héroes, como los espartanos que lucharon contra Persia, estaban dispuestos "a pagar el precio" por defender sus valores. EFE

(foto)