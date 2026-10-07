Qatar afirma que las conversaciones entre EEUU e Irán "continúan"

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El Ministerio de Exteriores de Qatar ha afirmado este martes que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán "continúan" con Doha en la mediación --en la que también ejerce un destacado rol Pakistán-- destinada a poner fin a un conflicto bélico que se extiende ya por más de siete meses.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el director del Departamento de Medios de Comunicación del Ministerio de Exteriores qatarí, Ibrahim bin Sultán al Hashmi, que ha señalado que las conversaciones entre Washington y Teherán "continúan" y que "se intercambian mensajes".

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Asimismo, ha subrayado que los esfuerzos de Doha en la mediación "continúan ininterrumpidos" y se centran en "todas las cuestiones de interés para ambas partes".

Este mismo martes, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha recibido al ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, con quien ha analizado "la situación en la región y los esfuerzos para reducir la tensión con el fin de fortalecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional", según el Diwan del Emir.

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Por su parte, el ministro de Interior iraní ha declarado, según ha recogido la cadena iraní Press TV que han hablado sobre "la evolución de la situación en la región", mientras que ha mostrado "agradecimiento por el papel imparcial y mediador de Qatar, junto con Pakistán".

GUTERRES ENSALZA LA MEDIACIÓN PAKISTANÍ

Justamente a las autoridades paquistaníes ha hecho también referencia el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha ensalzado este martes desde la capital del país asiático el rol que ejercen sus representantes como mediadores en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

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"Elogio el liderazgo de Pakistán a la hora de contribuir a crear las condiciones para el diálogo entre Estados Unidos e Irán y de mediar en dicho conflicto", ha declarado Guterres en una rueda de prensa en Islamabad, en la que ha sostenido que los esfuerzos de las autoridades paquistaníes "ayudaron a lograr el Memorando de Entendimiento de Islamabad del 17 de junio, el posterior alto el fuego y el marco para futuras negociaciones".

Al hilo, el líder portugués ha querido "enviar un mensaje alto y claro a todas las partes", instando a estas a volver a la diplomacia y poner fin al conflicto que libran desde que el país norteamericano comenzara a bombardear, junto a Israel, a la República Islámica el 28 de febrero de 2026.

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Por ello, les ha pedido que "pongan fin al conflicto (y) retomen la vía diplomática", así como que "restablezcan plenamente los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el Derecho Internacional", en alusión a las restricciones iraníes impuestas al tránsito en el estrecho de Ormuz y el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a la salida del estratégico paso.

A su vez, el vice primer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha reconocido la disposición del secretario general de la ONU "en un momento en que la comunidad internacional se enfrenta a múltiples conflictos y crisis".

Asimismo, le ha agradecido su apoyo en los esfuerzos mediadores de Pakistán, así como el reconocimiento expresado, y ha manifestado que la postura de Islamabad "a la hora de facilitar el diálogo" coincide con su "enfoque general en la ONU: promover la cooperación frente a la confrontación, el diálogo frente al conflicto y la solución pacífica frente al uso de la fuerza".

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