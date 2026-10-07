La minería fue responsable del 75,6% de las exportaciones peruanas hasta junio tras aportar 38.228 millones

04/08/2026 Planchas de cobre peruano para su exportación. ECONOMIA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ

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La minería acaparó el 75,6% de las exportaciones peruanas hasta junio, lo que equivalió a unas ventas por 42.692 millones de dólares (38.228 millones de euros) y a un incremento interanual del 55%, según ha informado este miércoles el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En concreto, se registraron alzas en las exportaciones de plata (133,2%), plomo (113,5%), hierro (83,6%), oro (62%) y cobre (53,3%) por la creciente demanda de minerales para redes eléctricas, energías renovables, centros de datos y otras tecnologías.

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El cobre, el oro, el plomo y el zinc concentraron el 93% de la canasta exportadora minera, así como el 70,3% del total de exportaciones nacionales.

Ya solo en el mes de junio, los envíos de minerales metálicos y no metálicos sumaron 6.503 millones de dólares (5.823 millones de euros), un 34,1% más por la revalorización en los mercados internacionales de sus precios y las "condiciones de oferta y demanda del mercado".

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"Este panorama refuerza la importancia estratégica del Perú. En un contexto de creciente interés de las principales economías por asegurar el suministro de minerales necesarios para el desarrollo de nuevas tecnologías y la transición energética, el país mantuvo una posición relevante dentro de las cadenas globales de suministro", ha asegurado el Minem en un comunicado.