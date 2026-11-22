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Ana Milena Varón

Los Ángeles, 22 nov (EFE).- La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende observa con preocupación el avance de la ultraderecha en Europa y América Latina, donde, según dice a EFE, ve un renovado "coqueteo" con el autoritarismo y el populismo, alimentado por la falta de oportunidades y el descontento, especialmente de la juventud.

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"Hay una especie de coqueteo con volver al autoritarismo y al populismo porque los problemas parecen insolubles", señala Allende en una entrevista con EFE desde su residencia en California, en la que reflexiona sobre los riesgos que enfrenta la democracia en el mundo.

La novelista echa una mirada hacia Europa, donde asegura que ve también una tendencia a la derecha, a la ultraderecha, incluso en Alemania, Francia y España.

"Hay mucho descontento, más que nada entre la gente joven, que ve que tiene pocas posibilidades de algún día adquirir una casa, formar una familia o tener un trabajo estable", ahonda.

La escritora, afincada en Estados Unidos desde hace casi cuatro décadas, lleva tiempo alertando sobre "una fascinación con la ultraderecha" que, a su juicio, se extiende por el mundo.

Aunque evita pronunciarse sobre las elecciones en España, país que visitó recientemente para recibir el Premio Planeta 2026 y con el que mantiene una fuerte conexión, sí pone el foco en el malestar social que observó: "La gente de a pie es la que lo pasa pésimo, y esa es la que está, sobre todo los jóvenes, enojados".

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No obstante, Allende, la novelista en lengua española más leída del mundo, mantiene su confianza en la fortaleza de la mayoría de países europeos que tienen "una gran trayectoria democrática, mucho mayor incluso que la que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos".

Aclara que un gobierno de derecha llegue al poder no significa necesariamente que sea antidemocrático. También llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de las divisiones tanto en Europa como en América Latina, "los militares no han intervenido ni intervendrán", según opina.

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"Aunque el péndulo vaya de la izquierda a la derecha, los militares están callados, porque el grave peligro que tuvimos en Chile fue el golpe militar y la dictadura militar que duró 17 años. Lo que pasó en España fue una guerra civil", añade.

No obstante, la autora, nacida en Perú y criada en Chile, alerta sobre cómo las nuevas tecnologías han amplificado la confrontación y los ataques.

"En este momento vivimos con una tecnología que nos permite decir cualquier cosa casi anónimamente. No hay que rendirle cuentas a nadie de lo que uno dice. Entonces hay una sensación de violencia mucho más explosiva de la que había antes", afirma.

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A sus 84 años, la escritora dice haber visto cómo las tendencias políticas van y vienen y cómo las sociedades parecen repetir sus errores, aunque no necesariamente sin aprender de ellos. "Parece que camináramos en círculo repitiendo los mismos problemas, pero no caminamos en una espiral. Yo creo que volvemos a visitar las mismas cosas, pero ya hemos aprendido algo", sostiene.

Esa experiencia también le permite mirar con esperanza el futuro de América Latina, pese al regreso de discursos autoritarios y populistas.

Recuerda que, cuando salió de Chile, mucho más de la mitad del continente vivía bajo regímenes autoritarios, de izquierda o de derecha, con golpes militares, caudillismo e intervención de la CIA.

"Yo tengo fe en que los países se las arreglan para sobrevivir. A veces demoran más y es una pena que sea así, pero tengo fe en América Latina y ahora tengo fe en los Estados Unidos, que te prometo que la había perdido", sostiene.

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Allende publicó a comienzos de este mes 'La hora del alba', su última novela, que retoma el personaje de Alba Trueba, de 'La casa de los espíritus' (1982), una historia que no clasifica como una secuela, sino como una obra "autónoma y diferente" sobre una mujer que ha vivido "lo peor que le puede pasar" y que "se pone de pie y sale adelante", puntualiza. EFE

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