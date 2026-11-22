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El París Saint-Germain informó este domingo que su delantero Désiré Doué tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, grave lesión sufrida el sábado en la Ligue 1.

"Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de Ligue 1 de este sábado ante el OGC Nice, Désiré Doué será intervenido quirúrgicamente antes de que termine el mes", informó el PSG, que pierde a uno de sus mejores futbolistas para el resto de la temporada.

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Tras recibir los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió el jugador el domingo por la mañana, el campeón de Europa confirmó los peores pronósticos. Doué, que marcó el segundo del triunfo 2-3 de los suyos, fue sustituido poco antes del descanso, con gestos desesperados de dolor y retirado en camilla.