Joan Garcia regresa a los entrenamientos del Barça con el grupo

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El guardameta español del FC Barcelona Joan Garcia se ha reincorporado este miércoles a los entrenamientos con el grupo, completando una parte de la sesión de trabajo dirigida por Hansi Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, junto a un Frenkie de Jong todavía en adaptación y con la vuelta de varios internacionales.

El conjunto blaugrana continuó preparando el regreso de la competición tras el parón de selecciones con una sesión en la que también se reincorporaron Jules Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart y João Cancelo tras cumplir con sus respectivos compromisos internacionales.

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Por su parte, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong prosiguió con su progresiva puesta a punto e hizo igualmente parte de la sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

La jornada de trabajo en la plantilla 'culer' se completó con la presencia de los futbolistas del Barça Atlètic Iker Rodríguez y Hamza Abdelkarim, que ayudaron a completar una sesión de preparación con vistas al partido de LaLiga EA Sports del sábado contra el Getafe CF.

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El equipo barcelonista volverá a ejercitarse este jueves a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de Sant Joan Despí para seguir recuperando efectivos internacionales de cara a los próximos partidos.