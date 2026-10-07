Agencias

Francia convoca al embajador iraní por "desinformación" sobre protestas estudiantiles

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París, 7 oct (EFE).- Francia convocó este miércoles al embajador de Irán en París tras acusar a las autoridades iraníes de poner en marcha una campaña de "desinformación" sobre las protestas de los estudiantes de secundaria en Francia.

El embajador iraní fue citado hoy en el Ministerio de Exteriores francés por orden del ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, según informó un portavoz de su departamento.

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Durante la reunión, Francia cuestionó "el carácter absolutamente inadmisible de los contenidos falsos difundidos en línea por cuentas oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní" y rechazó la convocatoria, el martes, del embajador francés en Teherán por motivos "infundados", que no detalló.

El Gobierno francés pidió al embajador iraní en París que cesaran estas acciones, que calificó de "indignas", según el portavoz del Ministerio de Exteriores galo.

Esta reacción del Gobierno francés responde a las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en su cuenta de X, donde instó a Francia a respetar los derechos humanos y a abstenerse de reprimir violentamente las protestas estudiantiles, según informó la agencia Tasnim.EFE

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