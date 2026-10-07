Dos policías sufren heridas leves en un atentado en la ciudad colombiana de Popayán

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Bogotá, 7 oct (EFE).- Al menos dos policías resultaron heridos de manera leve este martes en un atentado con explosivos en la ciudad colombiana de Popayán, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.

"Afortunadamente los dos integrantes de esta patrulla ya están fuera de peligro, recibieron lesiones de menor consideración", expresó el secretario de gobierno de Popayán, Reynel Polanía, en un video publicado por su despacho.

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El ataque fue cometido en una zona residencial del barrio Alfonso Lopez, cercana a la cárcel de mujeres de Popayán.

Por esa razón, Polanía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos 6.200 dólares) por información que permita capturar a los responsables del ataque.

En el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por los conflictos armados, tienen presencia varias disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, incluida la más grande, denominada el Estado Mayor Central (EMC), así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes, que luchan por el control territorial.

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Justamente el EMC -liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia- es el grupo armado que suele cometer este tipo de ataques con explosivos en el Cauca y en el vecino departamento del Valle del Cauca. EFE