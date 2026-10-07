El Gobierno alemán prohíbe venta de la empresa logística Zippel a la china Cosco

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Berlín, 2 oct (EFE).- El Gobierno alemán ha vetado este miércoles la adquisición de la mayor parte de la empresa logística Zippel por la naviera estatal china Cosco, debido a temores por una creciente dependencia y por la fragilidad de las cadenas de suministro.

"En efecto, el Consejo de Ministros ha aprobado que se prohíba la transacción", confirmó en Berlín el portavoz del Ministerio de Economía Tim-Niklas Wentzel.

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"La adquisición hubiera profundizado dependencias ya existentes y hubiera puesto en peligro la resiliencia de las cadenas de suministro en Alemania y en la Unión Europea (UE)", adujo.

El portavoz señaló que Alemania está abierta a inversiones extranjeras y les da la "bienvenida", pero matizó que "puede haber inversiones que contradigan nuestros intereses de seguridad".

Sobre el instrumento que permite prohibir ciertas inversiones, explicó que se aplica en aproximadamente 300 casos cada año, pero que hasta ahora sólo se han prohibido ocho adquisiciones en total y que cada solicitud se examina de forma individual.

La Autoridad Antimonopolio alemana había dado luz verde en febrero a la operación, en la que estaba previsto que Cosco se hiciera con el 80 % de Zippel, una empresa de transporte con sede en Hamburgo (norte).

No obstante, tras estudiar el caso, el Gobierno presidido por Friedrich Merz ha decidido vetar la venta, al hallar que ésta pone en riesgo "la seguridad del país".

Zippel transporta por mar, por carretera y por vía férrea mercancías que llegan a los puertos de Hamburgo y Bremerhaven y cuenta con aproximadamente 350 empleados.

Cosco cuenta ya con el 24,99 % de una terminal de contenedores en el puerto de Hamburgo, una adquisición que fue objeto de gran polémica en 2022.

El entonces canciller Olaf Scholz decidió autorizar la operación, siempre y cuando la participación china se mantuviese por debajo del 25 %, pese a la oposición de otros miembros de su Ejecutivo, que veían en ella un riesgo para la seguridad nacional. EFE

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