Un joven ataca una escuela en Polonia y causa al menos nueve heridos

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(Actualiza número de víctimas e información sobre el presunto agresor)

Cracovia (Polonia), 7 oct (EFE).- Un joven de 19 años atacó este miércoles con un objeto afilado a varias personas en las inmediaciones y dentro del recinto de un centro educativo de Ostrołęka, en el noreste de Polonia, y causó nueve heridos antes de autolesionarse cuando iba a ser detenido.

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El jefe del Gobierno regional de Mazovia, Mariusz Frankowski, confirmó que el número de heridos asciende a diez: "cinco estudiantes, dos profesores y dos transeúntes, además del atacante, que al parecer se autolesionó", según dijo en rueda de prensa.

"Para desmentir las especulaciones que empiezan a circular en los medios: el autor del ataque es polaco, residente de Ostrołęka, estudiante de este colegio y tiene 19 años", subrayó el jefe del Gobierno de Mazovia.

Previamente, la Policía de esa provincia informó, mediante un mensaje en la red social X, sobre el incidente, que tuvo lugar alrededor del mediodía en el Complejo de Escuelas de Formación Profesional nº 4 de Ostrołęka, cerca de Varsovia, así como en las inmediaciones del edificio.

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La Policía de Mazovia explicó que los agentes arrestaron al joven cerca de la playa fluvial del municipio.

Tras el ataque, el centro fue evacuado, y las autoridades continúan en las instalaciones realizando diligencias y determinando el desarrollo del suceso.

Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de Łomża y Ostrołęka y el alcalde de la ciudad afectada, Paweł Niewiadomski, convocó un comité de crisis.

El regidor ha dado instrucciones "para que en todas las demás escuelas gestionadas por la ciudad de Ostrołęka no se permita el ingreso a personas ajenas", señaló.

El alcalde pidió "a los estudiantes, padres y personal escolar que mantengan la calma y sigan las instrucciones de la dirección y de los servicios de emergencia".

Este suceso ocurre tras otro grave ataque con arma blanca registrado el pasado 24 de septiembre en la abadía benedictina de Jarosław (oeste), donde un hombre de nacionalidad ucraniana mató a un sacerdote e hirió a cuatro personas. EFE