Desmantelan grupo de policías que vendían fusiles al crimen organizado en Río de Janeiro

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São Paulo, 7 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil desplegó este miércoles en Río de Janeiro un operativo orientado a desarticular una red criminal integrada por agentes y exagentes de seguridad pública acusados de comercializar armas de guerra, filtrar información reservada y lavar dinero para el crimen organizado.

La acción, realizada en conjunto con el Ministerio Público, contempla el cumplimiento de siete órdenes de prisión preventiva y 18 registros domiciliarios en diversos municipios del estado de Río de Janeiro.

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Las autoridades impusieron medidas cautelares con monitoreo electrónico a otros investigados vinculados a la estructura financiera de la organización.

Según el medio 'g1', durante las primeras horas del operativo, las fuerzas de seguridad arrestaron a un policía militar en activo, tres exmiembros de la Policía Militar y un exfuncionario de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Este último, capturado en un hotel de lujo en la playa de Barra da Tijuca, donde los agentes incautaron un fusil dentro de su habitación.

La red abastecía de armas de fuego al grupo criminal Terceiro Comando Puro. De acuerdo con el citado medio, entre los objetivos con orden de captura figura Álvaro Malaquias 'Peixão' Santa Rosa, conocido como el máximo líder de la organización criminal, que aún permanece prófugo.

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Las investigaciones determinaron que la banda operaba al menos desde 2022. Para sus operaciones de tráfico bélico, usura y blanqueo de capitales, la red utilizaba cuentas personales y empresas fachada.

Se cree que el grupo ayudó a introducir al curso legal más de 100 millones de reales (20 millones de dólares o 18 millones de euros) provenientes de actividades ilegales.

Además del suministro de armamento bélico, los agentes involucrados aprovechaban su acceso a sistemas informáticos restringidos de los organismos de seguridad para filtrar datos sigilosos a los criminales.

Como pago o comisión por sus servicios, el grupo recibía equipos policiales y fusiles.

Los acusados fueron denunciados por el Ministerio Público del estado y afrontan cargos por organización criminal armada, comercio ilegal de armas de fuego y municiones, violación del secreto funcional, usura y lavado de activos.EFE