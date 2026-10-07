Agencias

Aumentan a 9 los muertos tras ataque ruso que destruyó un edificio residencial en Ucrania

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Kiev, 7 oct (EFE).- Al menos nueve personas han muerto en la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, al destruir un ataque ruso un edificio de viviendas de cinco plantas, según el último balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Tres de los muertos en este ataque son menores de edad, según el comunicado del Servicio de Emergencias.

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Otras cuarenta personas, entre ellas siete niños, han resultado heridas.

Un niño y once adultos han sido rescatados con vida de entre los escombros por los equipos de emergencias.

Ataques rusos con misiles y drones han provocado también en las primeras horas del miércoles dos muertos en Kiev, otros dos en la ciudad de Kremenchuk de la región de Poltava y dos más en la ciudad de Oleksandria de la región de Kirovograd. EFE

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