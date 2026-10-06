Von der Leyen condena los ataques hutíes contra Arabia Saudí y alerta del riesgo para la seguridad energética

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado este martes los últimos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra infraestructuras de Arabia Saudí, incluidas una refinería y varios aeropuertos, y ha advertido de que estas acciones contribuyen a desestabilizar la región y amenazan la seguridad energética mundial.

"Una vez más, los hutíes respaldados por Irán han atacado infraestructuras en Arabia Saudí, incluidas una refinería y varios aeropuertos", ha denunciado la conservadora alemana en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha lamentado que estos ataques "siguen desestabilizando la región, avivando más violencia y socavando la seguridad energética global".

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Von der Leyen se ha solidarizado con Arabia Saudí y con los socios de la Unión Europea en el Golfo pérsico, toda vez que ha avanzado que la seguridad regional estará "en el centro" de las conversaciones que la Unión Europea mantendrá con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a finales de este mes.

Las palabras de la jefa del Ejecutivo comunitario llegan después de que al menos tres personas resultaran heridas el lunes en sendos ataques de los hutíes contra los aeropuertos saudíes de Jizán y Najrán, que también causaron daños materiales, según las autoridades de Arabia Saudí.

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Los hutíes reivindicaron además varios ataques con misiles y drones contra objetivos militares y económicos en territorio saudí en represalia por los bombardeos de Riad contra Yemen, lanzados en apoyo de la ofensiva de las tropas gubernamentales contra los insurgentes.